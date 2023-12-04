الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

دوريات امنية - عسير - البيئة
دوريات الأمن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة داخل موقع مهجور وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، حاول أحدهم الفرار بالمضبوطات داخل حقيبة.

اضافة اعلان

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن


جهة الاختصاص:


وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان:


وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


لمتابعة باقي الأخبار من هنا

اقرأ أيضا

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

مهرجان التمور
6:43 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

غداً .. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة بالرياض

برنامج ريف - ريف
6:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
6:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 قرص مخدر بالرياض

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

افتتاح حركة المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة بطول 188 كم

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

أخبار السعودية.. تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج وتحذير من"أبشر"

شاهد.. الأمطار تشكل لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأمن السعودي 9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

جامعة الملك عبد العزيز 9:28 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

فريق طبي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ينهي معاناة طفل مصاب بعيب خلقي بالمريء

وزارة التجارة - مداهمة - جدة 8:00 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مطعم شهير في جدة .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه (فيديو)

المركز الوطني للأرصاد 9:41 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "تبوك"

اقرأ أيضا

تنزيل
4:40 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

BLD_P04_09092021_ED1-5
4:20 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

أمطار غزيرة
4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

مجلس الشورى2
3:30 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

وزارة الحج والعمرة
5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

مسار التميز4
5:05 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445