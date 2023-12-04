في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة داخل موقع مهجور وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، حاول أحدهم الفرار بالمضبوطات داخل حقيبة.

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