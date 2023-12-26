داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
الأمن يُفاجئ تجار المخدرات في الرياضففي الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين السورية والإثيوبية لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب كميات من الحشيشوفي
منطقة مكة، قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لاتخاذه فيلا سكنية وكرًا لترويج 9
كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و12,457 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي،
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.