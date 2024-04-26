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صحيفة تواصل الالكترونية

"الزكاة والضريبة" تحدد موعد الربط والفوترة الإلكترونية للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 15 مليون ريال

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية؟اضافة اعلان
أوضحت الهيئة أن المجموعة الحادية عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (15 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وأشارت إلى أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 نوفمبر 2024م.

مرحلة الربط والتكامل

وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها:
ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة.
إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة.
تضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

الفوترة الإلكترونية

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية..
كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.
 وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة.
إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

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