آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع لهذه المنشآت

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الجاري.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني ( من هنا) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.





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ضريبة الاستقطاع

