الأمن يطيح بمهربي مخدرات في عدة مناطق ويكشف جنسية المضبوطين

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



منطقة عسير:



منطقة الرياض:



منطقة جازان:



التعاون مع الأمن:

