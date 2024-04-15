الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

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الأمن يطيح بمهربي مخدرات في عدة مناطق ويكشف جنسية المضبوطين

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة عسير:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة الرياض:

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجه (30,480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة جازان:

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (526) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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