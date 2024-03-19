الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

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أقلها 10 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 9 رمضان

موجة حر - درجة الحرارة - الحر - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في شرورة، وأقلها 10 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في نجران ووادي الدواسر، و32 القنفذة، و31 في جازان، و28 درجة في مكة المكرمة، و24 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 10، والسودة والقريات 10، وتبوك 12، والعلا 13، وعرعر وحائل والباحة 14، ورفحاء وسكاكا 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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