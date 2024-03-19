أقلها 10 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في 9 رمضان

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38
في شرورة، وأقلها 10 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في نجران ووادي الدواسر، و32 القنفذة، و31 في جازان، و28 درجة في مكة المكرمة، و24 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 10، والسودة والقريات 10، وتبوك 12، والعلا 13، وعرعر وحائل والباحة 14، ورفحاء وسكاكا 15 درجة مئوية.