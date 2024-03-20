الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

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10 رمضان.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بـ7 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 37 في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في ووادي الدواسر، و31 في نجران والقنفذة وجازان ومكة المكرمة، و25 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، وتبوك والقريات 8، وحائل 9، وسكاكا وعرعر والعلا 10، ورفحاء 11، والدوادمي 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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