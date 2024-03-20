10 رمضان.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بـ7 مئوية

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 37
في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في ووادي الدواسر، و31 في نجران والقنفذة وجازان ومكة المكرمة، و25 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، وتبوك والقريات 8، وحائل 9، وسكاكا وعرعر والعلا 10، ورفحاء 11، والدوادمي 12 درجة مئوية.