38 بشرورة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم الثامن من رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في شرورة و37 في القنفذة، وأقلها 10 درجات في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في وادي الدواسر، و35 في مكة المكرمة، و32 في المدينة، و28 درجة في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 10، والقريات 11، وطريف وعرعر وأبها 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.