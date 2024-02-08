الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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"الأمن البيئي" يُحذر من عقوبة دخول المحميات للبحث عن الفقع

الفقع
الفقع
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أصدرت القوات

الخاصة للامن البيئي تحذيرًا حول عقوبة مخالفة دخول المحميات للبحث عن الفقع.اضافة اعلان
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن دخول المحميات للبحث عن نبات الكمأة "الفقع" مخالفة تستوجب العقوبة.

عقوبة عدم التقيد بضوابط دخول المناطق المحمية

 وبينت أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10,000 ريال.
 وأكدت أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
يأتي هذالا في وقت تم فيه ضبط  مخالفين لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

ضبط  مواطنين دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

كما ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة "الفقع" بالمنطقة الشرقية.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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