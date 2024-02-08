"الأمن البيئي" يُحذر من عقوبة دخول المحميات للبحث عن الفقع

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أصدرت القوات

عقوبة عدم التقيد بضوابط دخول المناطق المحمية



ضبط مواطنين دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع



الخاصة للامن البيئي تحذيرًا حول عقوبة مخالفة دخول المحميات للبحث عن الفقع.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن دخول المحميات للبحث عن نبات الكمأة "الفقع" مخالفة تستوجب العقوبة.وبينت أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10,000 ريال.وأكدت أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضاتيأتي هذالا في وقت تم فيه ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.كما ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة "الفقع" بالمنطقة الشرقية.وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.