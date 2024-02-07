الأمن البيئي: ضبط مخالف استخدم حطباً محليّاً في الأنشطة التجارية بعسير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لاستخدامه أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الأنشطة التجارية بمنطقة عسير.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.





تنبيه للمتنزهين:



حرس الحدود يحذر



عقوبة تجاوز الحدود السجن 30 شهرًا



وفي وقت سابق، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وقبل ذلك، حذر حرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.وشدد حرس الحدود على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.