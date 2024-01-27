ضبط 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

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ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية.
عقوبة عدم التقيد بضوابط دخول المناطق المحمية وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000)﷼، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000)﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
تحذير المتنزهين والباحثين عن الفقعشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.