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ضبط 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

الفقع
أرشيفية
أ أ
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ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

عقوبة عدم التقيد بضوابط دخول المناطق المحمية

وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000)﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000)﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تحذير المتنزهين والباحثين عن الفقع

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

حرس الحدود يحذر

وفي وقت سابق، حذر حرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

عقوبة تجاوز الحدود السجن 30 شهرًا

وشدد حرس الحدود على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.

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