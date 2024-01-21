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القوات الخاصة للأمن البيئي تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات "الفقع"

الفقع
الفقع
أ أ
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شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.اضافة اعلان

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

حرس الحدود يحذر

وفي وقت سابق، حذر حرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

عقوبة تجاوز الحدود السجن 30 شهرًا

وشدد حرس الحدود على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.

ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 13 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من المناطق، خلال أسبوع.
جاء ذلك في فيديو على صفحة وزارة الداخلية في "إكس" حيث أعلنت الوزارة عن ضبط مخالفين لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم.
وتابعت، تم ضبط مخالفين آخرين لاستخدامهما الحطب المحلي في الأنشطة التجارية بمكة المكرمة، فضلا عن ضبط مخالفين قطعا مسيجات بمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

ضبط مخالف للتخييم بدون ترخيص

وجاء في الفيديو أيضًا أنه تم ضبط مخالف ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف آخر ارتكب مخالفة دخول منطقة محظور دخولها والشروع في الصيد، وآخر ارتكب مخالفة رعي في محمية الملك سلمان الملكية.

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام ثلاثة مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في منطقة الجوف، كما تم ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع في منطقة القصيم
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

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