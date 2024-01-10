بعد إيداع دفعة يناير .. حساب المواطن : الدعم مستمر حتى هذا الموعد

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين، بشأن عدم نزول الدعم في حسابه رغم البدء في إيداعه منذ قليل ووصوله إلى عدد كبير من المواطنين.





بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير: اضافة اعلان





مواطنون: الله يكثر خير الوطن والشعب والقيادة:





صرف الدعم الشهري:





قيمة استحقاق حساب المواطن



وأضاف حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج: "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" يناير " وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية "وقبل قليل، بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.ووجه مواطنون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار دعم حساب المواطن لعام إضافي جديد.وقال أحد النشطاء في تعليق على نزول الدعم: "الله يكثر خير الوطن والشعب والقيادة ويديم علينا الأمن والأمان".وأضاف آخر: "لحمد لله اللهم أدم علينا فضلك واحفظ ملكنا وولي عهده"، وتابع ثالث: "لحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يبلغ الحمد منتهاه".ودعا الكثير من النشطاء للقيادة والدولة على تلك الخطوة التي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستكمل مغرد آخر قائلا: "الله يعز دولتنا".وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب"."- حدد حالتك في الخيارات.