تقلبات جوية.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وبردية كثيفة على الباحة

أ أ
بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
ظهر اليوم الخميس، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع بردية كثيفة على منطقة الباحة.
تساقط
أمطار غزيرة وبردية كثيفة على الباحةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت المخواة ومحافظات
الباحة لأمطار غزيرة مع بردية كثيفة وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
امطار غزيرة على #الجوه محافظة #المخواة— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 25, 2024
من عبدالوهاب سبتي pic.twitter.com/BtgRWetpWO
أمطار
رعدية ورياح نشطة وبردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة
ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
امطار غزيره على #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 25, 2024
من عمر الزهراني pic.twitter.com/JTec4rIMG4