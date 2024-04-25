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تقلبات جوية.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وبردية كثيفة على الباحة

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أمطار الباحة
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم الخميس، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع بردية كثيفة على منطقة الباحة.اضافة اعلان


تساقط أمطار غزيرة وبردية كثيفة على الباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت المخواة ومحافظات الباحة لأمطار غزيرة مع بردية كثيفة وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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