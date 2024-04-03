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أمطار وسيول.. تحذير لسكان الرياض ومكة و3 مناطق من الحالة المناخية

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

ودعت على حسابها في منصة إكس، إلى الحذر، وتوخي الحيطة واتباع الإرشادات أثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير والباحة وجازان.


وأكد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.

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