الآن.. شاهد بردية قوية بين الوهط الشفا في الطائف

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق المملكة، تكونت بردية قوية وكثيفة بين الوهط والشفاء بمحافظة الطائف
بمنطقة مكة.
بردية
قوية بين الوهط الشفا في الطائف وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية قوية وكثيفة
بين الوهط الشفا بمحافظة الطائف بمكة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
📍 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) April 1, 2024
بردية قوية في الوهط والوهيط #الشفا #الطايف_الان
الاثنين ٢٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
1 إبريل 2024م
📸 | فهد المنصوري
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