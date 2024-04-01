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الآن.. شاهد بردية قوية بين الوهط الشفا في الطائف

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بردية الشفا
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تكونت بردية قوية وكثيفة بين الوهط والشفاء بمحافظة الطائف بمنطقة مكة.اضافة اعلان


بردية قوية بين الوهط الشفا في الطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية قوية وكثيفة بين الوهط الشفا بمحافظة الطائف بمكة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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