أمطار مكة.. شاهد غزارة الهطول على مشعر عرفات

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار على مشعر عرفات.







أمطار غزيرة على مشعر عرفات وتقلبات جوية بمكة



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض مشعر عرفات ومنطقة مكة لأمطار غزيرة وسيول جارية، وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.