أمطار مكة.. شاهد غزارة الهطول على مشعر عرفات

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها
مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار على مشعر عرفات.
أمطار غزيرة على مشعر عرفات وتقلبات جوية بمكةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرض مشعر عرفات ومنطقة مكة لأمطار غزيرة وسيول جارية، وطقس غير
مستقر.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) March 31, 2024
أمطار غزيرة على مشعر عرفات#مكه_الان
الاثنين ٢٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
1 إبريل 2024م
متداول
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أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
📍 امطار شرق #مكه_المكرمة— طقس (@tqqs) April 1, 2024
الاثنين ٢٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
1 إبريل 2024م
متابعة | نايف اللحياني
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