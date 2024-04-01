طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية والسيول والبرد

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حذر خبير الطقس، عبد
العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان
السيول على مناطق مختلفة من المملكة.
"الحصيني" يُحذر
من استمرار الحالة المطرية وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة على الرياض ومكة وعدد من المناطق مع تكون السحب الرعدية
الممطرة.
أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياضوصباح اليوم، هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة
الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.