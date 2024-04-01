طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية والسيول والبرد

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية



أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياض



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة على الرياض ومكة وعدد من المناطق مع تكون السحب الرعدية الممطرة.وصباح اليوم، هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.