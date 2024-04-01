الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية والسيول والبرد

GKCuJCiXMAAAoRY
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

"الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة على الرياض ومكة وعدد من المناطق مع تكون السحب الرعدية الممطرة.


أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياض

وصباح اليوم، هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
 وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.


أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت سيول وادي دوقة بالطرق والمركبات في تهامة الباحة؟

22 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 36 مئوية

اليوم.. بدء تطبيق أولى مراحل تنظيم توصيل الطلبات وتنبيه بشأن الوافدين

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن عملية استرداد الأموال

أمطار مكة.. شاهد غزارة الهطول على مشعر عرفات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 6:01 م الأحد، 31 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة - 12:26 ص السبت، 23 مارس 2024

الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل

GJRLhTLWcAALidm 4:29 م الجمعة، 22 مارس 2024

طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض و8 مناطق من استمرار الحالة الممطرة

أمطار غزيرة 3:14 م الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. "الدفاع المدني" يحذر من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية حتى الاثنين القادم