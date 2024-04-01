أمطار وسيول تاريخية.. ماذا يحدث في وادي بيشة؟

أ أ

مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة عسير جنوب المملكة، تدفقت سيول تاريخية في وادي بيشة، وجرت كالأنهار مع تساقط أمطار غزيرة.







سيول تاريخية في وادي بيشة مع تقلبات بعسير



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفق سيل وادي بيشة جارفًا كل ما يقع أمامه مع تقلبات جوية في منطقة عسير.





عسير تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار



خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، شهدت مناطق المملكة المختلفة هطول كميات كبيرة من الأمطار، تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة، ورصدت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي هطول أمطار في 9 مناطق.

تصدرتها منطقة عسير بتسجيل 80.06 ملم في بني عمرو بالنماص كأعلى كمية هطول، و62.7 ملم في النماص، و41.2 ملم في منصبة ببيشة، و35.4 في شعب أحمد بالمجاردة، و33.8 في تنومة.

تلتها منطقة الباحة بتسجيل 78.8 ملم في سد العقيق بالعقيق، و66.4 ملم في العقيق، و55.0 في مطار الملك سعود بالعقيق، و16.2 في بلجرشي.







أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.