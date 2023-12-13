الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اتفاقية لتجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً لجامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد (18) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الملك خالد، لتصبح 100% من برامجها المؤهلة إما معتمدة أو تحت الاعتماد أو تم التوقيع عليها من الهيئة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة أبها.اضافة اعلان

اعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً 


 حضر توقيع الاتفاقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
 ووقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة وقّعها الدكتور سعد بن محمد دعجم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

برامج مرحلة الدكتوراه


 وشملت الاتفاقيات توقيع (3) برامج في مرحلة الدكتوراه، وهي: (أصول التربية الإسلامية، والمحاسبة، والتاريخ)، إضافة إلى (7) برامج في مرحلة الماجستير، وهي: (أصول التربية بنظام المقررات، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والعلوم في السموم والأدلة الجنائية، والعلوم في الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، والإعلام والاتصال، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، والصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية).
وكذلك شملت (8) برامج في مرحلة البكالوريوس، وهي: ( الشريعة، وأصول الدين، والعمارة والتخطيط، وطب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم التمريض (مقر أبها)، وعلوم التمريض (مقر خميس مشيط)، ودكتور صيدلي، وأخصائي نفسي).
 وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
 وأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها, يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟

عاجل.. بعد اجتياحها للمحال التجارية بمكة.. السيول تداهم المنازل في عرعر

متحدث "أبشر": 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا لخدمة 27 مليون مستخدم

عاجل.. ضبط 10 وافدين أثناء عملية تهريب مخدرات كبيرة

تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 9:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-تكشف-عن-شروط-ومراحل-إصدار-الرخصة-المهنية-للمدربين-674x470 1:21 م السبت، 02 ديسمبر 2023

تنبيه جديد حول موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

هيئة تقويم التعليم 5:37 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من "تقويم التعليم" بشأن نتيجة الاختبارات

F_tbg2cWEAAmvNz 11:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن وظائف بنظام العقود

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.14.18 PM
5:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

أمير القصيم
5:18 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

شفاعة أمير منطقة القصيم تعتق رقبة مواطن من القصاص

الجوازات1
5:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها

أخبار السعودية
5:07 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن وإلغاء الانقطاع عن العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

بنك التنمية الاجتماعية
10:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على 100 ألف ريال تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وزارة الصحة
9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

الكويت
8:04 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. محاولة لإدخال أم الخبائث عبر طائرات عسكرية بدولة خليجية

مساند
7:41 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من سيراليون

بويا العربية للتأمين الصحي
7:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟

ت
7:02 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد اجتياحها للمحال التجارية بمكة.. السيول تداهم المنازل في عرعر