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الشروط ورابط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن وظائف بنظام العقود

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جامعة الملك خالد
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية عن طرح عدد (5) فرص وظيفية  للرجال والنساء بنظام العقود وفق الشروط العامة لعقود الإيرادات البديلة وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* الشروط:

1- أن يكون مواطنًا.
2- أن يكون لائقاً صحياً.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.
5- توفر اختبار القدرة المعرفية مع إرفاق درجة الاختبار.
6- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإرفاق درجة الاختبار (TOFEL / IELTS / STEP) إن وجد
7- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

* الوظائف الشاغرة:

1- مدير استثمار.
2- محاسب ممارس أول
3- أخصائي إدارة مخاطر.
4- أخصائي تحليل الأعمال.
5- أخصائي استثمار مساعد.

* طريقة التقديم:

– التقديم عبر موقع الجامعة الرسمي، خلال الفترة من (الأحد 1445/05/12هـ إلى الأربعاء 1445/05/15هـ).

– رابط التقديم: (اضغط هـنا)

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