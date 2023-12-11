الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
أ أ
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تنفذ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة.

تقويم المدارس على منصة تميز:

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وبحسب ما ذكرته "عكاظ" يعتبر البرنامج لأول مرة في تاريخ التعليم، وذلك لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية "تميز".

ويأتي هذا ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، بعد بدء أكثر من ٢٢ ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بالتقويم الذاتي.

فيما يتولى 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم.

كما يضم أيضا تخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة، تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس الأداء من خلال المنصة.
علاوة التربية الخاصة بالمدارس:

وفي سياق آخر حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.

حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس:



وأوضحت الوزارة، في الضوابط الخاصة بالعام الدراسي الحالي، أن هذه الحالات تتضمن:

-عدم وجود نصاب تعليمي للمعلم أو حالات فردية مسندة إليه.

-إذا تم إيقاف راتب الموظف لأي سبب من الأسباب النظامية المسوغة لذلك.

-إذا نقل الموظف من مجال ذوي الإعاقة إلى مجال آخر ولو كان متخصصًا.

-إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير يقل عن جيد (ولا يتم إعادة صرفها له إلا إذا تحسن المستوى على ألا يستأنف الصرف إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإيقاف).

-إذا كلف المشمول بالعلاوة بعمل آخر من غير الوظائف التي تصرف لها العلاوة ولم يباشر عمله الأساسي.

-في حال انتهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (التشكيلات المدرسية - الإشرافية).

-في حال الترقية أو التكليف على وظيفة غير مشمولة بالعلاوة.

-في حال تحوير أو تعديل مسمى وظيفة أحد شاغلي الوظائف الإدارية.

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