السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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تنبيه جديد حول موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-تكشف-عن-شروط-ومراحل-إصدار-الرخصة-المهنية-للمدربين-674x470
هيئة تقويم التعليم
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تفاعلت هيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بشأن توقيت إعلان الدرجة بعد الاختبار.

موعد إعلان النتيجة:

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وقال أحد المستفيدين: "اختباري كان الخميس أمس الأول.. كم تأخذ عشان تطلع الدرجة؟".

وأضافت الهيئة: "تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس".

الحصول على درجة ضعيفة:


في وقت سابق، تفاعل حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع سؤال إحدى المواطنات التي تشكو حصولها على درجة ضعيفة في في اختبار القدرات العامة رغك زعمها بأنها جاوبت بشكل صحيح على الاختبار.

تقويم التعليم


وقالت "تقويم التعليم" :" تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة".
وتابعت: "ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة".
http://support.etec.gov.sa

الفئة المستهدفة:


- المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

موعد الاختبار:


- يبدأ الاختبار بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م إلى يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.

موعد التسجيل:


- التسجيل مُتاح الآن بدأ الإثنين بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.

الوظائف التعليمية

في وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية، إن التقديم على الوظائف التعليمية لا يتطلب اختبار القدرة المعرفية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية".

وتابعت: "حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره".

اختبار القدرة المعرفية


هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.

الأهداف


-إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.
-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
-التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.

الفئات المستهدفة

المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

الجهات المستهدفة

-الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار

معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية
يقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة:
-القدرة اللفظية.
-القدرة الكمية.
-القدرة الاستدلالية.
-القدرة المكانية.

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