الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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إنذار أحمر على المنطقة الشرقية .. "الوطني للأرصاد" يحذر من هذا الأمر

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية يشمل "النعيرية وقرية العليا".

"الوطني للأرصاد" يحذر المنطقة الشرقية اضافة اعلان


وأوضح المركز أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية حتى 1 كم أو أقل.

وأضاف أن بداية الإنذار الساعة 11 صباحا ونهايته الساعة الت 9 مساء.

في وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع.

من الثالثة فجراً حتى الثامنة مساء


 وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة فجراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء الغد.

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم لثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

حالة الطقس الأسبوع المقبل


 ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية وتقلبات جوية على مكة والمدينة وهذه المناطق


وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة "تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة" من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

 كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس.

رياح وأمطار رعدية على حائل والقصيم

 بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات "حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق)"ومنطقة القصيم "بريدة ،عنيزة ، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت ، ومنطقة تبوك "املج ، تيماء" يومي الأربعاء والخميس ، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها "تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه" بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والشرقية

 وتشمل الحالة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف "سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل"، ومنطقة الحدود الشمالية "طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء" اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.
 كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية "حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية" من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية "الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء" بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت.

خريطة الأمطار المتوقعة على لارياض حتى السبت

فيما تشمل الحالة العاصمة الرياض "عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، بينما تتأثر باقي المنطقة "الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم" بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.

عواصف وأمطار على مناطق جنوب المملكة

 كما تتأثر منطقة الباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى" بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، في حين تتأثر منطقة عسير "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة" بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

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من غد الثلاثاء إلى الخميس.. أمطار على الباحة وتحذيرات للسكان

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