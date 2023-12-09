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متحدث "الأرصاد": دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر

القحطاني - متحدث الارصاد
متحدث الأرصاد
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كشف متحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن فصل الشتاء يدخل فلكيا في 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا.
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الموجات الباردة:


وأوضح أن "الموجات الباردة يبدأ أثرها على المناطق الشمالية ثم تمتد للجنوب، ونلاحظ انخفاضا واضحا في درجات الحرارة في هذه المناطق وتمتد لباقي مناطق المملكة".

وأضاف: "هذه توقعات أولية ونتوقع أن معدلات الأمطار ستكون مرتفعة، لكن مع طقس دافئ وليس شديدة البرودة، ولن تصل الدرجات كالأعوام الماضية إلى ما دون - 7 درجات مئوية".

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في وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.، حيث بيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 12 مساءً.‏

أمطار غزيرة على الجوف:

هطلت البارحة وفجر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظة صوير والمراكز التابعة لها.
 كما شملت أمطار الخير والبركة محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة، ارتوت الأرض وسالت على إثرها الشعاب  جعلَها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم:


فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.


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