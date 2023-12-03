"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة "تبوك"، محذرا من تساقط الأمطار.
تأثيرات مصاحبة:وأوضح أن هناك العديد من التأثيرات المصاحبة منها "رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية".
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وأضاف أنه من المتوقع ان يبدأ الإنذار في الساعة السادسة مساء ويستمر حتى الحادية عشر مساء.
شتاء هذا العام دافئ على عموم مناطق المملكة
في وقت سابق، قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إنه من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد أن شتاء هذا العام سيكون بمشيئة الله، أعلى في درجات الحرارة بمقدار يترواح ما بين درجة إلى درجة ونصف حتى درجتين في المناطق الجنوبية في نجران.
تقلبات جوية وانخفاض الحراة وبرودة بأجواء المملكةوأضاف أنه من المتوقع أن يكون الشتاء دافئًا، على معظم مناطق المملكة والمناطق الساحلية، مع برودة متوقعة على المناطق الحدودية ربما تصل لصفر مئوية.
وتوقع أن تشهد سواحل المملكة تشكل السحب الرعدية على سواحل مكة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى سواحل جازان.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
الإنذار الأصفر - #منطقة_تبوك - #أملج— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 3, 2023
للتفاصيل https://t.co/rqvIM4R3zt #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/btJBxNUv3G