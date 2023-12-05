الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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أمطار غزيرة .. الأرصاد يصدر إنذارا أحمر على رابغ

المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا - إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة رابغ، والأجزاء الساحلية الشمالية لمنطقة مكة المكرمة.

رياح شديدة السرعة

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وبحسب البيان ، ستكون تلك الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.

عدة إنذارات



وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة إنذارات حمراء على كل من ( المدينة المنورة- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية).


الدفاع المدني



فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من هذه المناطق السابق ذكرها.

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