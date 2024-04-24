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صحيفة تواصل الالكترونية

"إرادة" بنجران تنفذ برنامجًا لتعزيز الدمج المدرسي للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

جمعية إرادة التوحد
جمعية إرادة التوحد
أ أ
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 نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران، لقاءً تثقيفيًا توعويًا بعنوان "تعزيز الدمج المدرسي والوصول الشامل للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد".اضافة اعلان
ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية في تفعيل اليوم العالمي للتوحد 2024.
 واستهدف اللقاء، الذي عقد أمس الثلاثاء، مستفيدي الجمعية من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم، لاستعراض رحلة الدمج المدرسي للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتتضح الإيجابيات من هذا الدمج في أن يتمكن ذوو اضطراب التوحد من التعايش مع المجتمع والاندماج مع أقرانهم من الأطفال في العمر نفسه، والأساليب الأكاديمية المناسبة لهذا الدمج للوصول الشامل للخدمة المناسبة والمقدمة له، إضافة إلى العمل على تحسين الوعي العام تجاه ذوي اضطراب التوحد وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد بالمنطقة.


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