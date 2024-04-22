من تبوك لجازان.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات وضبط مخالفين

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 6 أشخاص لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش



القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود



القوات الخاصة تضبط مخالفًا لنظام البيئة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

