الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من تبوك لجازان.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات وضبط مخالفين

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

ضبط 6 أشخاص لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

ففي منطقة تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية و3 مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش

وفي منطقة القصيم، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم على مواطن لترويجه 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.


القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود

وفي جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

القوات الخاصة تضبط مخالفًا لنظام البيئة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك، مؤكدة أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.


 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

"الغطاء النباتي" يُنظم الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى

أمانة جدة تضبط موقعًا لإعادة تدوير البيض الفاسد بحي الفيصلية

درجات الحرارة.. مكة الأعلى اليوم بـ 40 مئوية

عاجل.. خان الوطن.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب هذه الجرائم الإرهابية

تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة بين "الاستثمارات العامة" ومجموعة stc

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GLikpb0XwAM89gd 8:12 م الجمعة، 19 أبريل 2024

ضربات مباغتة.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات

GLIDQwDWwAABSBE 4:44 م الأحد، 14 أبريل 2024

ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات من تبوك لجازان

مكافحة المخدرات 4:31 م السبت، 06 أبريل 2024

"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب وترويج مواد مخدرة بعدة مناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 5:43 م الإثنين، 01 أبريل 2024

ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار المخدرات ويحاصر المخالفين بعدة مناطق