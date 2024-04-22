من تبوك لجازان.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات وضبط مخالفين

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
6 أشخاص لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبيففي
منطقة تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية
اليمنية و3 مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش وفي
منطقة القصيم، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم على مواطن لترويجه 4
كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل
مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
القبض
على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدودوفي جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين
بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية
الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة
الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.
القوات
الخاصة تضبط مخالفًا لنظام البيئة كما
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله
الرواسب بمنطقة تبوك، مؤكدة أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة،
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.