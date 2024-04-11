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الدفاع المدني يشدّد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر المسابح

غريق - غرق (2)
التأكيد على سلامة الأطفال من مخاطر المسابح
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 شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.اضافة اعلان

المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر المسابح

وأكدت على اتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .

 

أمطار وسيول وبرد على 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأشار إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية، والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض، ومرتفعات مكة المكرمة.

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