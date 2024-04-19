ضربات مباغتة.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 58 كيلوجرامًا من مادة الحشيش



ضبط مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر



ضبط مخالف لتهريبه 60 كيلو من القات



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

