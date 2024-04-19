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ضربات مباغتة.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 58 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

ففي منطقة نجران، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب 58 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر

وفي منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة حائل لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مخالف لتهريبه 60 كيلو من القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.


القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين

في الوقت نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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