الأرصاد: غبار وعوالق ترابية وتقلبات جوية على ثلاث مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح اليوم الأربعاء.



غبار وعوالق ترابية



توقعات حالة الطقس



وتشمل التوقعات أتربة مثارة ورياح نشطة وغبار وعوالق ترابية على كل من الرياض ومكة المكرمة ونجران.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة حتى الساعة الـ 11 صباحا، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الـ 10 صباحا، وتستمر على نجران حتى الساعة الـ 12 ظهرا.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق– بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة. كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.