أمواج متلاطمة.. شاهد قوة سيول وادي رنية شرق الطائف

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، جرت السيول
كالأنهار بالجوف مع بريدات قوية بالنفود شمال حائل.
أمواج
متلاطمة في سيول وادي رنية شرق الطائفوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمواج المتلاطمة في سيول
وادي رنية شرق الطائف.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
🔴— طقس (@tqqs) March 31, 2024
امواج متلاطمة في سيول وادي #رنية شرق #الطائف
الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ
31 مــارس 2024م
متداول
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.