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أمواج متلاطمة.. شاهد قوة سيول وادي رنية شرق الطائف

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سيول الطائف
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، جرت السيول كالأنهار بالجوف مع بريدات قوية بالنفود شمال حائل.اضافة اعلان

أمواج متلاطمة في سيول وادي رنية شرق الطائف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمواج المتلاطمة في سيول وادي رنية شرق الطائف.


أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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