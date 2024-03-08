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عاجل.. الدفاع المدني يدعو أهالي هذه المنطقة إلى توخي الحذر.. ما الأمر؟

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الدفاع المدني
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الجمعة، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

 

الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون والأودية والسدود

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الرسمية والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون والأودية والسدود.
وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن التحذير يأتي بناءً على إطلاق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر منبيًا من حالة مطرية وتقلبات جوية.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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