طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة ورياح قوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر من أمطار غزيرة ورياح قوية



تباين في درجات الحرارة



توقعات بهطول أمطار رعدية



رياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من المناطق الجنوبية والغربية.وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى نواحي أجزاء متفرقة من المناطق الوسطى مع رياح نشطة، مع رياح من خفيفة لمتوسطة أحيانًا شبه قوية على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشمالية والجنوبية من المملكة.كما توقع أن يطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة من غد الخميس على معظم المناطق مع بقاء الأجواء باردة إلى باردة نسبيًا في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، وذلك على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، وحارة نهارًا على الساحل الغربي والجنوبي وتهامة من البحر الأحمر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.