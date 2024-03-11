أمطار الخير في رمضان.. شاهد الهطول بطريق ديراب جنوب الرياض

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في أول أيام شهر رمضان المبارك، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على طريق ديراب جنوب الرياض





تساقط أمطار الخير على طريف ديراب بالرياض



هطول أمطار رعدية على مكة وهذه المناطق



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





جنوب

الاثنين ١ رمضان ١٤٤٥هـ

11 مارس 2024م

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. pic.twitter.com/T2iIi8ArcW 📍امطار طريق ديرابجنوب #الرياض الاثنين ١ رمضان ١٤٤٥هـ11 مارس 2024م March 11, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق ديراب جنوب الرياض، لأمطار غزيرة نتيجة تقلبات جوية بمنطقة الرياض، وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.