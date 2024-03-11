الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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أمطار الخير في رمضان.. شاهد الهطول بطريق ديراب جنوب الرياض

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أمطار الرياض
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في أول أيام شهر رمضان المبارك، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على طريق ديراب جنوب الرياض

تساقط أمطار الخير على طريف ديراب بالرياضاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق ديراب جنوب الرياض، لأمطار غزيرة نتيجة تقلبات جوية بمنطقة الرياض، وطقس غير مستقر.

هطول أمطار رعدية على مكة وهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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