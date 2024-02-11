عاجل.. تحذيرات من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج في هذا الموعد

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حذر خبراء الأرصاد، من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج.

وحسب "طقس العرب" فإنه من المتوقع استمرار حركة المنخفض الجوي المتوقعة من صباح اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أت تكون الحالة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة على المملكة وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.





أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.كما توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.





الدفاع المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جوية



أمطار وتقلبات جوية



أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من تقلبات جوية، وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.ودعت سكان الشرقية وحائل وبعض المناطق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.