حتى نهاية الأسبوع.. دفء عام بالرياض واستقرار الأجواء بمناطق المملكة

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توقع خبراء الأرصاد، سيطرة أحوال جوية مستقرة بشكل عام على عموم أجزاء العاصمة الرياض، مع توقعات بارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.





ارتفاع تدريجي وملموس للحرارة بالرياض



وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، يوم الجمعة، بهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية أكثر دفئاً، تعمل على رفع درجات الحرارة لمستويات تصل إلى 30 درجة مئوية نهاراً، بحيث تسود أجواء دافئة تميل للحرارة.ومن المتوقع يوم السبت أن تخف حدة الرياح وتنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح ما بين 27 - 28 درجة مئوية، وسط توقعات بانخفاضها بشكل إضافي لتصبح حول أواسط العشرينيات مئوية مطلع الأسبوع القادم.





طقس مستقر على معظم مناطق المملكة



السبت.. توقعات باندفاع حوض علوي بارد نسبيًا



وحتى نهاية الأسبوع يستمر الطقس المستقر على معظم مناطق المملكة، مع ارتفاع لدرجات الحرارة اليوم وغدًا الخميس والجمعة، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة؛ نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.يأتي هذا مع توقعات باندفاع حوض علوي بارد نسبياً يوم السبت القادم عبر شمال الجزيرة العربية، قد ينشأ عنه حالة من عدم الاستقرار الجوي، تجلب الأمطار لأجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والشرقية.