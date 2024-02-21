حتى نهاية الأسبوع.. دفء عام بالرياض واستقرار الأجواء بمناطق المملكة

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توقع
خبراء الأرصاد، سيطرة أحوال جوية مستقرة بشكل عام على عموم أجزاء العاصمة الرياض،
مع توقعات بارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.
ارتفاع
تدريجي وملموس للحرارة بالرياض وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن
تتأثر العاصمة الرياض، يوم الجمعة، بهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية أكثر دفئاً،
تعمل على رفع درجات الحرارة لمستويات تصل إلى 30 درجة مئوية نهاراً، بحيث تسود
أجواء دافئة تميل للحرارة.
ومن المتوقع يوم السبت أن تخف حدة الرياح وتنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح ما بين 27 - 28 درجة مئوية، وسط توقعات بانخفاضها بشكل إضافي لتصبح حول أواسط العشرينيات مئوية مطلع الأسبوع القادم.