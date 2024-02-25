أمطار الخير.. شاهد استمرار الهطول على الحوي شرق تبوك

أ أ
على
مدار يومين تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على الحوي مع تقلبات جوية باردة على
تبوك شمال المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحوي بتبوك لأمطار غزيرة وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.
أمطار
وضباب ورياح متربة على معظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء
غائمة جزئيًا إلى غائمة.
الحوي شرق #تبوك امطار ديمية مستمرة من البارح— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 24, 2024
السبت ١٤ شعبان ١٤٤٥
ما بين #تبوك و #الجوف
عضو المجموعة عبدالهادي البدراني pic.twitter.com/BUEojfPJzj