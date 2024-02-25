أمطار الخير.. شاهد استمرار الهطول على الحوي شرق تبوك

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على مدار يومين تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على الحوي مع تقلبات جوية باردة على تبوك شمال المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحوي بتبوك لأمطار غزيرة وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.





أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق



سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق



تكوّن الضباب على 7 مناطق



رياح متربة على 6 مناطق



انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.