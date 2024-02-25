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أمطار الخير.. شاهد استمرار الهطول على الحوي شرق تبوك

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أمطار تبوك
أ أ
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على مدار يومين تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على الحوي مع تقلبات جوية باردة على تبوك شمال المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحوي بتبوك لأمطار غزيرة وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.اضافة اعلان

أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.

تكوّن الضباب على 7 مناطق

والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

رياح متربة على 6 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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