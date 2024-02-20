منها الرياض.. تحذير من حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق تبدأ الجمعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.





تحذير من حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



تكوّن الضباب على أجزاء من هذه المرتفعات



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المؤشرات الأولية تُشير إلى حالة مطرية متوقعة بمشيئة الله، ابتداءً من مساء يوم الجمعة القادم.وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية حائل وشمال المدينة المنورة، تمتد لتشمل مناطق القصيم الرياض والشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.