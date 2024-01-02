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عاجل.. كميات بالأطنان.. مداهمة مفاجئة لمصنع في جنوب جدة به مادة ممنوعة

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المصنع المخالف
أ أ
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داهمت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني "حوشين" جنوب جدة تم تحويلهما إلى مصنع لإنتاج مادة النشوق الممنوعة، وجرى إتلاف جميع الكميات بوزن إجمالي 27 طناً.اضافة اعلان

لحظة مداهمة القوات للمنطقة:


وأظهر الفيديو لحظة مداهمة القوات للمصنع واستخراج تلك المواد الممنوعة وضبطها والتعرف على خصائصها قبل التخلص منها.

وقد تم ضبط كميات كبيرة مجهولة المصدر وكذلك حالات التهرب الضريبي وإحالة الموضوع برمته لجهة الاختصاص.

ضبط حوش عشوائي شرقي جدة 

في وقت سابق، نجحت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و"الغذاء والدواء" وإجادة، في ضبط حوش عشوائي شرقي جدة لإنتاج الحلويات والمعجنات بمواد منتهية الصلاحية.

الحوش يعمل في بيئة سيئة والعمالة دون كروت صحية:


ويتبع المكان المضبوط أحد المحلات وله عدة فروع ويعمل في بيئة سيئة وعمالة دون كروت صحية، وجرى إتلاف جميع المنتجات وإغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.

وخلال الفيديو، رصدت فرق الضبط وجود حلويات تم إعدادها بطريقة غير صحية ودون مراعاة الاشتراطات المطلوبة وتم ضبط وتحريز كل تلك الكميات.

أمانة جدة وهيئة الزكاة تضبطان المبنى المخالف:


في وقت سابق، رصدت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، سكن عمالة لتخزين منتجات التبغ غير النظامية، والتهرب الضريبي، والتي يتم تداولها عبر السكن بغرض الكسب الخاص.

وخلال الفيديو، تم اقتحام المبنى والذي كان يوجد بداخله مكتب كامل وبطائق بنكية كما تم تخصيص مستودعات لتخزين المنتجات وبدون فواتير.

وتم مصادرة جميع الكميات وإشعار الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اقتحام مبنى في حي العزيزية:


في وقت سابق، رصدت أمانة جدة و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و إجادة، مبنى سكني بحي العزيزية يتبع عمالة مخالفة لتحضير المواد الغذائية في بيئة سيئة.

منتجات التبغ

وكان الهدف هو توزيع تلك المنتجات على المطاعم والكافتريات داخل الحي إضافة لمنتجات التبغ و التهرب الضريبي وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتم رصد مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية وطريقة سيئة في التعامل مع المنتجات الغذائية ووجود سجائر وأدخنة في مكان الطعام.

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