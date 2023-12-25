عاجل.. هروب 6 من العمالة ومصادرة الكميات في حملة مفاجئة على مستودع بجدة

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ضبطت لجنة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، مستودعاً يعمل بدون تراخيص في تخزين منتجات التبغ غير النظامية.





هروب 6 عمالة من الموقع ومصادرة 275,282 منتج تهرب ضريبي اضافة اعلان



أمانة جدة وهيئة الزكاة تضبطان المبنى المخالف:



اقتحام مبنى في حي العزيزية:



ضبط 3 مستودعات:



وجرى تسجيل هروب 6 عمالة من الموقع، ومصادرة 275,282 منتج تهرب ضريبي وإتلاف 5575 منتجا منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق الموقع.في وقت سابق، رصدت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، سكن عمالة لتخزين منتجات التبغ غير النظامية، والتهرب الضريبي، والتي يتم تداولها عبر السكن بغرض الكسب الخاص.وخلال الفيديو، تم اقتحام المبنى والذي كان يوجد بداخله مكتب كامل وبطائق بنكية كما تم تخصيص مستودعات لتخزين المنتجات وبدون فواتير.وتم مصادرة جميع الكميات وإشعار الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.في وقت سابق، رصدت أمانة جدة و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و إجادة، مبنى سكني بحي العزيزية يتبع عمالة مخالفة لتحضير المواد الغذائية في بيئة سيئة.وكان الهدف هو توزيع تلك المنتجات على المطاعم والكافتريات داخل الحي إضافة لمنتجات التبغ و التهرب الضريبي وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وتم رصد مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية وطريقة سيئة في التعامل مع المنتجات الغذائية ووجود سجائر وأدخنة في مكان الطعام.في وقت سابق، واصلت أمانة جدة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وإجادة، الحملة المشتركة على محلات بيع المعسل.وبحسب"عكاظ"، تم ضبط 3 مستودعات داخل سكن عمالة في أبحر الشمالية لتصنيع المعسلات باستخدام مواد مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من النكهات الإلكترونية مجهولة المصدر والنشوق ومنتجات تهرب ضريبي وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.ويظهر مقطع فيديو لحظة ضبط كميات كبيرة من المعسل داخل شقة سكنية، ويستخدمها المتهمون في تصنيع تلك المواد بالمخالفة.ولوحظ انتشار الصراصير والحشرات والتحضير بطرق سيئة جداً، وإهمال العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية. وجرى إتلاف الكميات المرصودة وتطبيق الإجراءات النظامية.وعرض الفيديو العديد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة والمليئة بالحشرات والتي كان يتم إعدادها تمهيدا لبيعها في الأسواق.