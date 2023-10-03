"أخفو سمومهم في وكر لا يخطر على بال".. بيان من شرطة الرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم مركبة تابعة لهم في مواقف إحدى المنشآت الخاصة وكرًا لإخفاء سمومهم وترويج 16,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك امتدادًا للجهود الميدانية للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات. اضافة اعلان

وجرى إيقاف المخالفين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص،





منطقة عسير



التعاون مع الأمن

