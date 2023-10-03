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صحيفة تواصل الالكترونية

"أخفو سمومهم في وكر لا يخطر على بال".. بيان من شرطة الرياض

المخدرات
مخدرات مضبوطة
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم مركبة تابعة لهم في مواقف إحدى المنشآت الخاصة وكرًا لإخفاء سمومهم وترويج 16,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك امتدادًا للجهود الميدانية للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.اضافة اعلان
 وجرى إيقاف المخالفين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص،

 منطقة عسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (125) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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