شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين، لمتاجرتهم بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر، متخذين من استراحة بمدينة الرياض مكانًا لتخزينها. اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





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