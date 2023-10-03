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صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

المتهمين
المتهمون
أ أ
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قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين، لمتاجرتهم بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر، متخذين من استراحة بمدينة الرياض مكانًا لتخزينها.اضافة اعلان
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج مخدرات


وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الأمن البيئي


ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (39) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (10) بنادق نارية و(451) ذخيرة نارية، و(21) بندقية هوائية و(2758) ذخيرة هوائية، و(126) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.


عقوبة دخول المحميات الطبيعية


 وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظوره غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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