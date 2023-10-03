الإطاحة بمواطن ومقيم في رفحاء ومكة بتهمة "ترويج السموم"

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي،
وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة مكة:
كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية الميانمارية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
طرق الإبلاغ:
وأهابت الجهات الأمنية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
إحباط تهريب 152 كلجم من نبات القات المخدر
وفي وقت سابق ، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان محاولة تهريب 152 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على مواطن لترويجه 96 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض على مقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر
وفي منطقة مكة، ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الكوكايين المخدر في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.