الإطاحة بمواطن ومقيم في رفحاء ومكة بتهمة "ترويج السموم"

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، اضافة اعلان



وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.





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