ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط 3 مقيمين لترويجهم الشبو والحشيش



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

