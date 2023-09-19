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ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق

الحرب على المخدرات
الأمن العام
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

ضبط 3 مقيمين لترويجهم الشبو والحشيش

ففي منطقة مكة المكرمة، قبضت الشرطة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني  وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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