ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة
مناطق.
ضبط
3 مقيمين لترويجهم الشبو والحشيشففي
منطقة مكة المكرمة، قبضت الشرطة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية
الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة
الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامينوفي
منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة
العامة.
إحباط
تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدركما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كلجم من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.