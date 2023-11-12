الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة
كشف وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، أن شبكة الإنترنت أحدثت فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة.

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (صور)
 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 460 مليون ريال
سجلت تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 460 مليون ريال في يومها الحادي عشر منذ انطلاقها.

"الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي: إن المملكة اهتمت بكيان الأسرة لتعزيز تماسكها أمام المتغيرات المعاصرة.

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط 
أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المطلقة التي لديها أبناء من شرط الاستقلال في السكن، للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر أكتوبر 2023 على "59" منشأة صيدلية مخالفة في أنحاء المملكة.

التقديم اليوم.. مدينة الملك عبد الله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للأطباء
تعلن مدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن توفر فرصة ابتعاث للأطباء السعوديين للخارج في عدد كبير من التخصصات الطبية.

مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر "تمهير"
بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين "تمهير"، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

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عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة

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