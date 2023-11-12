الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

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غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة

الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء
أ أ

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر أكتوبر 2023 على "59" منشأة صيدلية مخالفة في أنحاء المملكة.
وأوضحت أنه تم رصد عشرات المنشآت لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.اضافة اعلان

نظام التتبع الإلكتروني

 وأضافت أن مفتشيها رصدوا 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر "اللحظي" لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

و11 منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق.

و19 منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.

وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو 1.8 مليون ريال.

مخزون دائم يكفي لستة أشهر

 ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
 كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

5 ملايين ريال غرامة وغلق لمدة 180 يومًا

 ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
 ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني".

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