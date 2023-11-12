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عاجل.. مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر "تمهير"

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صندوق تنمية الموارد البشرية
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بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين "تمهير"، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.اضافة اعلان
ويأتي هذا ضمن إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية من بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث.


إكساب الكوادر الوطنية الخبرات والمهارات 

ويهدف منتج تطوير الخريجين؛ إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى إسهامه في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب.
 كما يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بعد انتهاء التدريب.

مكافأة مالية قدرها 3000 ريال للمتدربين 

كما يقدم المنتج مكافأة مالية قدرها 3000 ريال للمتدربين والمتدربات خلال فترة التدريب، ويحصل المتدرب عقب انتهاء التدريب على شهادة خبرة.
 فيما تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي أو الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

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