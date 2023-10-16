10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية وأمريكي ينهي حياة طفل مسلم بوحشية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين في إصدار الرخصة المهنية حتى نهاية العام الجاري.
تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%
أعـدت وزارة التعليم خطة لرفع جــودة التعليم عبـر مـؤشـرات دقيقة يتم العمل بها اعتبارًا من هـذا العام وحتى تحقيق رؤيـة 2030.
هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟
قال حساب المواطن، إن المكافأة التي يحصل عليها الطالب لا تؤثر على استحقاقه الدعم.
تمكين 61 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
نجح برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين 51.125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 .
أمطار وسيول بمكة.. "الأرصاد" يتوقع انخفاض درجات الحرارة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
"من المدينة إلى العالم".. 530 مليون ريال مبيعات التمور
كشف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة، المهندس أيمن السيد، أن كميات إنتاج التمور بالمنطقة خلال ثلاثة الأشهر الماضية بلغت 42 مليون كجم، بقيمة تتجاوز 530 مليون ريال.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري دون أي عوائق إلى غزة.
جريمة نكراء.. سبعيني أمريكي ينهي حياة طفل مسلم بصورة وحشية بسبب فلسطين
قال مكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي الأمريكية، إن رجلاً قتل طفلاً مسلمًا يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصاب والدته، في جريمة كراهية مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
الصلع الذكوري.. كيف تكتشف العلامة الأولى لتساقط الشعر وطريقة العلاج؟
الصلع الذكوري النمطي، المعروف أيضًا باسم الثعلبة الأندروجينية، هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا لدى الرجال، ويحدث عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في خط الشعر، على شكل حرف (M).
رجل أعمال يوجه نصائح مهمة لجني الأرباح
وجه رجل أعمال عدة نصائح مهمة جدا في مجال "البيزنس" والتي تساعد في الاستحواذ على نسبة كبيرة من السوق وتحقيق أرباح.
انهيار أخلاقي.. أمريكية تتزوج من نفسها وتقيم حفلا بـ 5 آلاف دولار
بين الحين والآخر تحدث وقائع تكشف عن الانهيار الأخلاقي والقيمي الذي وصل إليه المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.